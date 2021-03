Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, joi, pe Eric Stewart, presedintele executiv al Consiliului de Afaceri Romano-American (AMRO), cu ocazia vizitei pe care o delegatie a AMRO o desfasoara in Romania, discutiile vizand proiecte strategice regionale, a informat MAE, printr-un…

- CHIȘINAU, 19 feb - Sputnik. Un convoi de 13 camioane cu asistența umanitara in valoare de 2,3 milioane de euro a ajuns in Republica Moldova. La aceasta ora are loc ceremonia oficiala de predare a asistenței acordate de Romania Republicii Moldova, cu titlu gratuit, ca raspuns la solicitarea autoritaților…

- Primirea de catre domnul senator Titus Corlatean, presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, a E.S. domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, domnul Titus Corlatean, l-a primit…

- Ministrul Afacerilor Externe si Europene al Republicii Slovacia, Ivan Korcok, a facut, marti, o vizita oficiala la Bucuresti, ocazie cu care a avut intrevederi cu omologul sau, Bogdan Aurescu, dar si cu premierul Florin Citu.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea marti consultari politice cu omologul sau din Republica Slovaca, Ivan Korcok, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza la Bucuresti, informeaza luni MAE. "Vizita reprezinta o noua ocazie pentru reconfirmarea caracterului excelent…

- Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor, ministrul Alexandru Nazare l-a felicitat pe omologul sau german, Olaf Scholz, miercuri, intr-o convorbire telefonica, pentru obtinerea acordului privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta si pentru progresele inregistrate in dosarul referitor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat marti ca discutiile privind existenta unui certificat de vaccinare anti-COVID continua la nivelul Uniunii Europene, iar acest subiect trebuie analizat cu atentie, pentru a fi evitata orice "abordare discriminatorie". "In ceea ce priveste…

