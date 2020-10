Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, in format videoconferinta, la reuniunea ministeriala din cadrul Forumului anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunarii (SUERD), organizat de catre Presedintia rotativa a Croatiei.



Tema centrala a forumului - "Harmonious and sustainable development of the Danube Region" ("Dezvoltarea sustenabila si armonioasa a regiunii Dunarii") - a prilejuit realizarea unui bilant la 10 ani de la lansarea Strategiei, la initiativa Romaniei si Austriei, precum si prezentarea eforturilor statelor SUERD de a preveni si combate efectele…