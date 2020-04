Romania va sprijini in continuare Republica Moldova in efortul de integrare europeana, dar este nevoie de reforme si de evolutii concrete in aceasta tara, a declarat, joi, la Chisinau, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, la intalnirea cu omologul moldovean, Oleg Tulea. Seful diplomatiei romane a subliniat, in declaratia sa, ca "locul firesc al Republicii Moldova se afla in marea familie europeana". "Aceasta este, din perspectiva Romaniei, singura optiune viabila pentru viitorul prosper si sigur al cetatenilor Republicii Moldova", a afirmat el. Amintind de faptul ca, in urma cu trei zile, a fost…