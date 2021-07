Aurescu învață maghiara de la Szijjarto! Aceasta este ultima soluție pentru ca ministrul nostru de Externe sa priceapa ca se afla in Guvern pentru a apara interesele statului roman! Pentru ca și Romania are o comunitate etnica in Ucraina, la fel cum are și Ungaria. Iar ambele state membre ale Uniunii Europene au sprijinit in ultimii ani autoritațile de la Kiev, […] The post Aurescu invața maghiara de la Szijjarto! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a primit la Sala Unirii, din cadrul Palatului Administrativ, vizita delegației Consiliului Raional Cernauți in vederea semnarii Acordului de cooperare intre Județul Suceava din Romania și Raionul Cernauți din Ucraina.Acordul semnat de Gheorghe…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna mai pana la 2,3%, de la 2% in luna aprilie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Ungaria (5,3%) Polonia (4,6%), Luxemburg (4%), Lituania (3,5%) si Romania (3,2%), arata datele publicate astazi de Eurostat.

- Nunți, botezuri, mese festive, permise la restaurant pana la ora 2:00. La propunerea CNSU, a fost aprobat in ședința de Guvern ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. sa poata fi desfașurate in restaurant pana la ora 2.00, prelungindu-se astfel programul restaurantelor, doar pentru…

- Ungaria a decis sa ridice restrictiile de intrare pentru romanii care detin un certificat de imunizare impotriva COVID-19, dupa o decizie similara a Romaniei, a anuntat sambata seara ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza duminica agentia de presa MTI. Incepand de sambata seara, cetatenii…

- "Evolutiile de la frontiera de vest a Romaniei au inregistrat cresteri in ultima perioada, dar situatia este gestionata eficient de catre institutiile abilitate si aici ma refer la structurile MAI. (...) Numarul mare de migranti in judetele din vestul tarii reprezinta o realitate a ultimilor ani. De…

- Proiectul vizeaza extinderea capacitatii de productie a fabricii Sterk Plast din Medgidia, cu o valoare totala de 5 milioane euro, in timp ce ajutorul de stat, obtinut prin Schema de Ajutor de Stat reglementata de HG 807/2014, va acorda un sprijin nerambursabil de 50% din proiectul de investitii, se…

- Conform Agerpres , ministrii de Externe roman si ucrainean au mai discutat despre situatia ingrijoratoare de securitate din Marea Neagra si alte aspecte de interes regional si despre propunerea partii ucrainene privind ridicarea relatiei bilaterale la nivel de parteneriat strategic.In ceea ce priveste…