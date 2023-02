Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul ar trebui sa evite prudenta excesiva in ceea ce priveste susținerea Ucrainei cu arme, a recomandat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei intervenții avute sambata la Conferinta de Securitate de la Munchen.

- Presedinta Republicii Moldova Maia Sandu s-a intalnit la Conferinta de Securitate de la Munchen cu secretarul de stat american, Antony Blinken, la aproape o saptamana dupa ce a dezvaluit „planurile Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova „, informeaza un comunicat al presedintiei de la Chisinau,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere cu omologul saugeorgian, Ilia Darchiashvili, la Conferinta de Securitate de la Munchen. Șeful diplomatiei romane a apreciat cooperarea Georgiei cu structurile NATO si a reiterat sprijinul Romaniei pentru parcursul euroatlantic al acestei…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa, in perioada 17 18 februarie 2023, la cea de a 59 a editie a Conferintei de Securitate de la Muuml;nchen MSC2023 , eveniment anual de traditie, axat pe politici de securitate internationala si unul dintre cele mai importante forumuri pentru dezbateri…

- Guvernul rus a fost exclus de la Conferinta de Securitate de la Munchen din cauza razboiului pe care l-a declansat impotriva Ucrainei, au declarat luni organizatori ai reuniunii internationale la nivel inalt, relateaza dpa.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, o convorbire la telefon cu ministrul spaniol pentru Afaceri Externe, Uniunea Europeana si Cooperare, Jose Manuel Albares Bueno. Potrivit MAE, ministrul Aurescu a abordat cu prioritate subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen, context…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a discutat cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, despre noua lege a minoritaților din Ucraina, care limiteaza drepturile romanilor. Cei doi oficiali au convenit sa lanseze consultari privind aceste probleme și sa se intalneasca in curand,…

- Lidera in exil a opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, va efectua saptamana viitoare prima sa vizita oficiala in Romania, unde va mulțumi “guvernului și poporului roman” pentru sprijinul lor pentru un Belarus democratic. Contracandidata a dictatorului Aleksandr Lukașenko in alegerile prezidențiale…