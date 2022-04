Stiri pe aceeasi tema

- MAE a informat, marți, ca zece 10 reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse in Romania au fost declarați personae non gratae in țara noastra. Așadar, nu e vorba despre acțiuni de spionaj, așa cum au fost expulzarile din alte 17 state europene de pana acum. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici…

- Mai multe țari ale Uniunii Europene, printre care Belgia, Olanda și Irlanda, au expulzat marți zeci de diplomați ruși suspectați de spionaj, in ceea ce premierul irlandez, citat de Reuters, a declarat ca este o mișcare coordonata. Irlanda a anunțat expulzarea a patru diplomati rusi, din cauza unor activitati…

- Prețul unui litru de benzina și motorina a atins și chiar a depașit, miercuri, 11 lei la mai multe benzinarii MOL din țara. Asta in condițiile in care presedintele Asociatiei benzinarilor particulari din Romania, Ion Tache, a estimat, intr-o intervenție la Antena 3, ca prețul benzinei ar putea urca…

- Doua institutii, dintre care una este Curtea Suprema de Justitie din Romania, iar alta este Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au comunicat, intr-o luna și jumatate, cifre diferite pe cele mai intruzive metode de supraveghere in Romania, informatiile in loc sa se potriveasca…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat ca in acest moment autoritațile nu au in vedere reintroducerea stagiului militar obligatoriu, dar este in discuții un proiect pentru stagiu voluntar. „In acest moment nu avem in niciun fel opțiunea pentru stagiul militar obligatoriu”, a afirmat Vasile Dincu,…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a anuntat ca prima transa de vaccinuri pediatrice soseste marți in tara, constand in 114.000 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech. Potrivit CNCAV, vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor sosi pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.…

- Termenul minim pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID va fi devansat de la 6 la 4 luni in Romania, a anunțat joi Valeriu Gheorghița, coordonatorul CNCAV. Medicul Valeriu Gheorghița a invocat, joi, studiile științifice care arata ca protecția data de vaccin scade dupa 4 luni de la schema…