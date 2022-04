Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a afirmat, intrebat daca Romania va dona Ucrainei avioanele MiG-21, ca tara noastra, ca stat membru al UE si NATO este extrem de responsabila in sprijinul acordat Ucrainei, insa „lucrurile sunt intr-o evolutie permanenta si nu cred ca este bine sa vorbim foarte…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca țara noastra sa doneze Ucrainei armament si avioanele MiG-21 LancerR tinute la sol, in functie de evolutia situatiei din Ucraina. Ciolacu susține ca nu exista insa nicio decizie a CSAT privind antrenarea unor „insurgenti” sau mercenari…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat de jurnalista Ana Maria Pacuraru, in cadrul emisiunii „La Raport de Zi” de la Realitatea Plus, daca exista riscul ca Republica Moldova sa fie urmatoarea ținta a lui Vladimir Putin, așa cum a avertizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „ Domnul…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat joi, intr-o conferința de presa la finalul summitului Consiliului European, ca sancțiunile impuse de statele vestice impotriva Rusiei, pentru agresiunea impotriva Ucrainei, ar putea produce efecte pe prețul alimentelor, dar Romania nu se afla la risc de o posibila…

- Multe țari au facut publice echipamentele pe care le-au expediat in Ucraina, arata o analiza FT . Ben Wallace, secretarul britanic al apararii, a declarat miercuri ca Marea Britanie a trimis pana acum 3.615 de rachete antitanc NLAW și ca va incepe in curand sa trimita arme antitanc Javelin. De asemenea,…

- Ca urmare a inchiderii spatiului aerian din Republica Moldova, avioanele care urmau sa aterizeze la Chisinau dupa ora 12 au fost dirijate catre aeroportul Iasi. "Aeroportul Iasi are intreaga infrastructura necesara pregatita si personal pentru a primi orice aeronava care va fi redirectionata la noi.…

- Țarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, in contextul unui posibil atac militar al Rusiei asupra Ucrainei. Incepand de la mijlocul lunii februarie, forțele aeriene din Germania vor trimite mai multe avioane de lupta in Romania. Este vorba despre trei avioane de lupta Eurofighter…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a anuntat joi seara, la B1 TV , ca NATO și-a luat masuri prudente de creștere a gradului de aparare și descurajare pe Flancul, iar romanii pot sa aiba incredere in alianța din care facem parte cu toții „Lucrurile sunt, cred eu, destul de explicite.…