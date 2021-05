Stiri pe aceeasi tema

- Un subiect de interes pentru romanii care vor sa ajunga dincolo de Ocean il reprezinta, de ani buni, vizele pentru Statele Unite, o ”proba” pe care o au de trecut inaintea oricarui plan de calatorie catre taramul american. Și nu puțini sunt cei care se intreaba cand se va renunța la ele. Mai nou, ministrul…

- Romanii vor avea in continuare nevoie de viza pentru a calatori in Statele Unite ale Americii din cauza unei prevederi din legislatia americana: rata de refuz. In prezent se depașește de trei ori nivelul acesteia. Conform programului Visa Waiver, de 3% este rata de refuz pentru cererile de viza pentru…

- Romanii intra in continuare in categoria cetatenilor care au nevoie de viza pentru a calatori in Statele Unite ale Americii din cauza unei legislatii adoptate de Congresul American. Executivul SUA nu are „marja de manevra” in privinta modificarilor. „Este, pana la urma, rezultatul unei legislatii americane,…

- Ministerul Afacerilor Externe va demara o campanie publica de informare cu privire la conditiile pe care cetatenii romani trebuie sa le indeplineasca pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, cu scopul de a reduce rata de refuz, a declarat miercuri ministrul Bogdan Aurescu. Acesta a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri seara, ca Romania nu este amenintata direct de evolutia situatiei de la Marea Neagra, insa aceasta trebuie detensionata. "Este o situatie care ne preocupa si fata de care ne-am exprimat ingrijorarea (...) Este cea mai mare masare de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri seara, ca Romania nu este amenintata direct de evolutia situatiei de la Marea Neagra, insa aceasta trebuie detensionata. "Este o situatie care ne preocupa si fata de care ne-am exprimat ingrijorarea (...) Este cea mai mare masare…

- Fostul consilier prezidential Andrei Muraru a fost avizat favorabil in comisiile parlamentare de politica externa pentru postul de ambasador al Romaniei in Statele Unite. El a declarat, la audierile de miercuri ca este increzator ca pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis romanii vor…

- Pentru a scapa de viza necesara pentru a calatori in Statele Unite ale Americii (SUA), romanii ar trebui sa ajute autoritațile fiind mai responsabili. Cam aici ar fi ultimul obstacol in fața acestei deschideri catre spațiul american, dupa cum afirma ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.…