- Ministrul de Externe a spus ca in acest moment sunt 114 cetateni romani pe aeroportul din Cancun, iar 102 s-au intors deja in țara.Bogdan Aurescu: "Suntem profund preocupati de situatia cu care s-au confruntat cetatenii care planificau vacanta in Mexic si care sunt afectati de deciziile recente ale…

