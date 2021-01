Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat marti ca discutiile privind existenta unui certificat de vaccinare anti-COVID continua la nivelul Uniunii Europene, iar acest subiect trebuie analizat cu atentie, pentru a fi evitata orice "abordare discriminatorie".



"In ceea ce priveste asa-zisul certificat de vaccinare, in opinia noastra, trebuie sa continuam discutiile. Pana acum, dupa cum stiti, am discutat acest aspect si in timpul summitului liderilor, la finalul saptamanii trecute. Credem ca aceasta chestiune trebuie analizata cu atentie, deoarece trebuie sa evitam sa…