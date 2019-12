Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma, intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Nationale, ca in aceasta zi le doreste "tuturor romanilor, din tara si de departe, sa aiba incredere si convingere in puterea noastra, ca natiune, de a promova interesele Romaniei si de a construi impreuna proiecte coezive care sa reflecte valorile societatii noastre".



El subliniaza, in mesajul transmis de catre Ministerul Afacerilor Externe, rolul diplomatiei romanesti in realizarea Marii Uniri.



"Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezinta reperul istoric principal al Romaniei…