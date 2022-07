Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Constanta, ca autoritatile romane continua eforturile de a spori capacitatea Romaniei in facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene catre terte piete si, in acelasi timp, sprijina initiativele luate la nivel international pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat miercuri la reuniunea ministeriala de la New York „Apel la actiune pentru securitatea alimentara globala”, unde a declarat ca pe fondul razboiului din Ucraina, „capitalizarea potentialului portului Constanta la Marea Neagra are relevanta strategica”.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit cu omologul sau american Antony Blinken la reuniunea informala a miniștrilor de Externe din NATO. Cei doi au discutat despre planurile de sprijin pentru economia Ucrainei, afectata de invazia Rusiei.

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu a discutat cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, despre posibilitatea deschiderii de noi puncte de trecere a frontierei sau de modificarea capacitatii unor puncte deja existente pe granita, pentru a facilita tranzitul de produse pe care tara vecina doreste…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a purtat o convorbire telefonica cu ministrul afacerilor externe al Rominiei, Bogdan Aurescu, transmite publika. Oficialii au discutat situația complicata din regiune generata de razboiul din Ucraina, precum și evoluțiile din regiunea…