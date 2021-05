Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, miercuri, un mesaj pentru marcarea centenarului Aliantei defensive romano-polone, care a fost difuzat in cadrul conferintei internationale "Un singur popor, doua drapele", organizata la Varsovia de Ambasada Romaniei in Republica Polona.



"Semnarea, acum 100 de ani, a Conventiei de alianta defensiva romano-polona a pus bazele unei relatii speciale intre Romania si Republica Polona, intarind in mod semnificativ prietenia traditionala si legaturile stranse dintre statele noastre", a aratat seful diplomatiei romane, potrivit discursului…