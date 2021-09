Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca joi 139 de cetateni afgani au ajuns in tara, la bordul unei aeronave. "Astazi tocmai au ajuns in Romania cea mai mare parte a cetatenilor afgani, a afganilor 'nostri', asa cum le-am spus, care au fost evacuati de Romania din Afganistan (...). Am reusit aducerea in siguranta la Bucuresti a 139 de cetateni afgani aflati sub protectia Romaniei", a declarat seful diplomatiei. Ei fac parte dintre cei 156 de cetateni afgani care au fost evacuati din Afganistan de catre celula de criza romana. Aurescu i-a primit pe acestia la coborarea…