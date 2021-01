Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca in contextul pandemiei de COVID-19 are loc o crestere a manifestarilor discriminatorii, mai ales in mediul on-line, si a subliniat ca este nevoie de instrumente concrete de combatere a acestora. "In contextul pandemiei de COVID-19, constat cu tristete si revolta ca asistam la o crestere a antisemitismului si negationismului, a manifestarilor discriminatorii, mai ales in mediul on-line. Nu putem asista pasivi la acest fenomen. Avem o obligatie fata de victimele Holocaustului, fata de istoria si, mai ales, de viitorul nostru, fata…