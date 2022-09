Stiri pe aceeasi tema

- Romania condamna ferm așa-zisele „referendumuri” desfașurate in perioada 23-27 septembrie 2022 in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, ale caror rezultate finale au fost anunțate astazi, potrivit unui comunicat al MAE. Romania nu recunoaște rezultatele acestor așa-zise „referendumuri”,…

- Cu aceasta, ministrul roman a reiterat condamnarea razboiului de agresiune, neprovocat si nejustificat, declansat de Rusia impotriva Ucrainei, subliniind caracterul complet inacceptabil al recentei escaladari din partea Rusiei prin decizia de a sustine organizarea de asa-zise "referendumuri" pentru…

- Separatistii prorusi din estul Ucrainei l-au condamnat luni la 13 ani de inchisoare pe un angajat al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), pe care l-au acuzat de ”inalta tradare”, scriu agentiile ruse de presa, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Ca urmare a declaratiilor facute de liderul belarus Aleksandr Lukasenko la un eveniment public in cursul zilei de sambata, 17 septembrie, ocazie cu care acesta a mentionat, printre altele, ca Statele Unite imping Europa intr o confruntare militara cu Rusia pe teritoriul Ucrainei si ca si alte state,…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Occidentul ca vrea sa destrame Rusia, susținand ca a trimis forțele armate sa invadeze Ucraina pentru a preveni acest lucru, transmite Reuters.Luand cuvantul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfașurat in Uzbekistan, Putin a vorbit…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat ca a fost lansata, joi la Odesa, Trilaterala Romania – Republica Moldova – Ucraina, la nivel de ministri de Externe, transmite News.ro. El a precizat ca „acest moment istoric al consolidarii parteneriatului” celor trei state a fost dedicat securitatii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa, marti si miercuri, la reuniunea informala a ministrilor de Externe din statele membre ale Uniunii Europene (in format Gymnich), care are loc la Praga, in cadrul Presedintiei cehe a Consiliului Uniunii Europene. Agenda discutiilor va include…