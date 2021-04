Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul Rusiei privind retragerea trupelor din jurul Ucrainei arata si faptul ca echipamentele grele raman pe teren si ar putea sa fie folosite "intr-o editie a doua sau mai multe ale acestui eveniment", avertizeaza ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a reacționat, duminica, la Antena 3, dupa ce ambasadorul Rusiei la București, Valery Kuzmin, a transmis ca Romania nu are de ce sa se ingrijoreze de situația din estul Ucrainei, cu excepția cazului in care s-ar implica intr-o „aventura militara conceputa de 'capetele…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat duminica la Antena 3 ca in zona Marii Negre situația de securitate ramane „ingrijoratoare” in contextul manevrelor militare ale Rusiei din Crimeea și estul Ucrainei, chiar daca rușii iși retrag armata. Vezi si: Analist: Ucrainei i s-a transmis…

- Rubla s-a apreciat vineri, dupa ce Banca Centrala a Rusiei a majorat surprinzator dobanda de baza, si Moscova a inceput retragerea trupelor din apropierea granitei cu Ucraina, transmite Reuters, arata Agerpres. Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca mai mult de 20 de nave din flota…

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a gazduit vineri, la Bucuresti, in cadrul reuniunii Trilaterale pe teme de securitate Romania-Polonia-Turcia, o sesiune speciala de lucru cu participarea ministrilor afacerilor externe din Georgia, David Zalkaliani, si Ucraina, Dmytro Kuleba, context…

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat vineri ca retragerea fortelor armate ruse de la granita cu tara sa ar putea reduce tensiunile, dar ca doar aceasta masura nu va stopa escaladarea sau conflictul in regiunea Donbas, in estul Ucrainei, transmite Reuters. Intr-un comunicat de presa,…

- Federația Rusa a facut un pas in spate dupa ce și-a masat trupe la frontiera Ucrainei. Ministrul rus al Apararii a ordonat retragerea trupelor in cazarmi, insa ramane in urma ingrijorarea pe care comportamentul provocator al Rusiei o produce in țarile de pe flancul estic al