Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat vineri, intr-o postare pe Twitter, ca ambasadorul Romaniei in Belarus, Viorel Mosanu, a fost rechemat pentru consultari, ca semn de solidaritate cu Lituania si Polonia, subliniind ca "presiunile" regimului de la Minsk asupra unor state membre ale Uniunii Europene nu ajuta la dialog. "Am decis sa il rechemam pe ambasadorul nostru in Belarus, pentru consultari, in spirit de solidaritate cu Lituania si Polonia. Belarus trebuie sa inteleaga ca presiunile la nivel diplomatic asupra statelor membre UE nu vor ajuta dialogul si nu vor aduce rezultate…