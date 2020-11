Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat vineri, intr-o postare pe Twitter, ca ambasadorul Romaniei in Belarus, Viorel Mosanu, a fost rechemat pentru consultari, ca semn de solidaritate cu Lituania si Polonia, subliniind ca "presiunile" regimului de la Minsk asupra unor state membre ale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, in sistem video-conferinta, la Forumul Global de Securitate GLOBSEC, organizat la Bratislava, Slovacia, ocazie cu care a vorbit despre impactul pandemiei asupra tendintelor globale. El a fost invitat sa vorbeasca in cadrul panelului consacrat…

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat ieri Ministerul de Interne, potrivit Reuters, anunta Agerpres. Zeci de mii de persoane au marsaluit duminica prin centrul capitalei Minsk pentru a le cere autoritatilor sa ii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, la Bors, cu ocazia deschiderii punctului de control si de trecere a frontierei Bors II - Nagykereki, ca a discutat cu omologul ungar, Peter Szijjarto, prezent de asemenea la eveniment, despre restrictiile de calatorie stabilite de guvernul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit vineri, in a doua zi a reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care are loc la Berlin, despre situatia din Mediterana de Est si relatiile UE cu Turcia, precum si despre relatiile…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a pledat, la reuniunea informala in format Gymnich a ministrilor afacerilor externe din statele Uniunii Europene, in favoarea unei reactii rapide si consistente a UE in ce priveste situatia din Belarus si a sustinut ferm importanta sanctionarii celor vinovati…

- Statele membre ale Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus din 9 august, in urma carora actualul presedinte Aleksandr Lukasenko a fost proclamat castigator, au anuntat astazi liderii UE, reuniti intr-un summit extraordinar, prin