Declaratia aprobata vineri in Parlamentul de la Chisinau, potrivit careia Curtea Constitutionala a Republicii Moldova ar "uzurpa" puterea in stat, "arata dispret" fata de independenta Curtii, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.



"Am asistat, vineri, la o evolutie de evenimente care este foarte ingrijoratoare, pentru ca a fost vorba de o actiune desfasurata in Parlament, in dispretul prevederilor Constitutiei Republicii Moldova, incercandu-se intimidarea Curtii Constitutionale, incercandu-se schimbarea compozitiei Curtii Constitutionale printr-un vot care anula…