Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu omologul polonez, Zbigniew Rau, in marja reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor Afacerilor Externe ai statelor membre UE de la Berlin, in continuarea discutiei telefonice purtate cu interlocutorul in urma cu…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o intrevedere bilaterala cu omologul sau italian, Luigi di Maio, in marja Reuniunii informale in format Gymnich a ministrilor de Externe ai statelor membre UE, care se desfasoara la Berlin, cei doi convenind inceperea pregatirii urmatoarei sedinte…

- Romania sustine ideea unei liste cuprinzatoare de sanctiuni pentru regimul de la Minsk, in contextul tensiunilor din Belarus, a declarat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, inainte de intalnirea informala in format Gymnich a ministrilor de Externe din Uniunea Europeana, care are loc joi si vineri,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, joi si vineri, la reuniunea informala în format Gymnich a sefilor diplomatiilor din Uniunea Europeana ce are loc la Berlin, printre temele de discutie aflându-se situatia din Belarus si tensiunile din Mediterana de Est, noteaza…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu va participa joi si vineri la reuniunea informala in format Gymnich a ministrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene care va avea loc la Berlin. Printre temele de discutie se afla si situatia din Belarus. Aurescu a anuntat ca isi…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca situația liderului opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii este una „profund ingrijoratoare”, fiind necesara o ancheta. „Situașia liderului...