Aurescu a transmis, prin ambasadorul Prokopchuk, un mesaj ferm de solidaritate cu Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a adresat, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei, in care reflecta intreaga solidaritate pentru aceasta tara si poporul ucrainean, precum si eforturile multidimensionale intreprinse de Romania in sprijinul Ucrainei pe parcursul celor…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a adresat miercuri, 24 august 2022, un mesaj cu ocazia implinirii a sase luni de la declansarea razboiului ilegal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022. Conform MAE, acest moment coincide cu Ziua Independentei Ucrainei, aniversata…

- Palatul Victoria va fi iluminat in culorile drapelului ucrainean marti, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul marcarii Zilei Drapelului de Stat al Ucrainei, si miercuri, intre orele 20,00 si 24,00, cu prilejul Zilei Independentei Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Executivului, Guvernul de la Bucuresti…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, un refugiat ucrainean in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a publicat o harta unde Ucraina se rezuma la teritoriile din jurul capitalei Kiev, iar restul provinciilor sale fac parte din alte tari. Bineinteles, cea mai mare parte a Ucrainei ar "apartine" Federatiei Ruse.

- Rusia planuiește sa schimbe conducerea politica din Ucraina, al carei popor merita ”ceva mai bun”, a afirmat duminica, de la Cairo, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, contrar declaratiilor precedente, potrivit DPA, citata de Agerpres . ”Cu siguranta, vom ajuta poporul ucrainean sa se elibereze…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul irlandez al Afacerilor externe si Apararii, Simon Coveney, aflat in vizita in Romania, in cadrul discutiilor subliniindu-se potentialul „consistent” pentru aprofundarea cooperarii bilaterale, in special pe dimensiunea economica.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Constanta, ca autoritatile romane continua eforturile de a spori capacitatea Romaniei in facilitarea tranzitului cerealelor ucrainene catre terte piete si, in acelasi timp, sprijina initiativele luate la nivel international pentru…