- Obiectivul Romaniei de finalizare a procesului de aderare la spatiul Schengen a fost evidentiat de premierul Ludovic Orban in cadrul intalnirii avute, sambata, cu prim-ministrul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit unui comunicat al Guvernului…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, s-a dus in Olanda in incercarea de a-i indupleca pe cei din Regatul Țarilor de jos sa ne ajute cu intrarea in mult-ravnita Zona Schengen, scrie Agerpres.Romania se chinuie de foarte mulți ani sa fie admisa in Zona Schengen, insa, unul dintre prinpalii opozați ai noștri…

- Statele Unite vor finanta proiecte energetice in valoare de un miliard de dolari in tari din Europa Centrala si de Est pentru a le consolida independenta energetica in fata Rusiei, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de stat american Mike Pompeo. „In semn de sustinere…

- Statele Unite mentin angajamentele asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, a declarat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, anuntand finantare pentru Initiativa celor Trei Mari, la care participa si Romania.Citește și: Dacia lanseaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, i-a asigurat miercuri pe reprezentantii conducerii Fondului de Investitii al Initiativei celor Trei Mari (FI3M) ca Romania isi respecta angajamentele fata de obiectivele Initiativei, angajament reconfirmat prin actualul Program de guvernare. …

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, in marja reuniunii de la Bruxelles a ministrilor de Externe din statele membre NATO, context in care a evidentiat importanta consolidarii cooperarii dintre Romania si Polonia…

