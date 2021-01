Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea consultari politice, miercuri, cu omologul sau macedonean, Bujar Osmani, care va efectua o vizita oficiala la Bucuresti. Potrivit unui comunicat al MAE transmis marti AGERPRES, convorbirile se vor axa asupra stadiului si perspectivelor consolidarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, miercuri, cu omologul italian, Luigi Di Maio, cu acest prilej fiind abordata si situatia organizarii sectiilor de votare in Italia pentru alegerile parlamentare. Conform unui comunicat al MAE transmis AGERPRES,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o convorbire telefonica cu omologul grec, Nikos Dendias, la solicitarea acestuia, discutiile vizand relatiile bilaterale si situatia din Mediterana de Est, in perspectiva reuniunii Consiliului Afaceri Externe din 7 decembrie. Potrivit unui…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa marti si miercuri la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, care se va desfasura in regim de video-conferinta, in contextul restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19. "Reuniunea este una importanta pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat marti la telefon cu omologul georgian, David Zalkaliani, fiind abordate, cu aceasta ocazie, stadiul si perspectivele relatiilor bilaterale, relatiile Georgiei cu Uniunea Europeana si NATO, cooperarea in cadrul organizatiilor internationale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu Dominic Raab, ministrul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului si dezvoltarii al Regatului Unit. Dialogul a prilejuit un schimb de opinii cu privire la agenda bilaterala, inclusiv in contextul marcarii…