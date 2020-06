Stiri pe aceeasi tema

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai "puternice" ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis duminica. "Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o intrevedere cu ambasadorul RF germania in Romania, Cord Meier-Klodt, cu care a discutat despre situatia lucratorilor sezonieri si viitoarea Presedintie germana a Consiliului UE.Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit marti, 26 mai, la Bucuresti, pe omologul ungar, Peter Szijjarto. Cei doi au stabilit sa se renunte la declaratii provocatoare pe tema Tratatului de la Trianon si sa se revina la o relatie normala de parteneriat strategic, dupa o perioada tensionata,…

- UPDATE Premierul Ludovic Orban, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, și ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, au fost prezenți la Baza Aeriana Transport Aerian din Otopeni, la ceremonia de plecare a celor 15 cadre medicale militare. Cadre medicale si specialisti ai Ministerului Apararii pleaca…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta decizia administrației de la Washington. „Aceasta decizie demonstreaza o data in plus, mai ales intr-o situatie de criza globala, soliditatea Parteneriatului Strategic bilateral. Ajutorul financiar se adauga unei cooperari consolidate si continue intre Romania…

- Incepand cu data de 5 aprilie 2020, ora 23:00, ora Romaniei, toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Statele Unite ale Americii si dinspre Statele Unite ale Americii catre Romania, SE SUSPENDA pentru o perioada de 14 zile (conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța militara…