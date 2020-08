Stiri pe aceeasi tema

- Secretul unei relații de succes sunt cateva reguli de bun simț care trebuiesc respectate de catre ambii parteneri. Comunicarea este una dintre acestea, și este motivul destramarii multor povești de dragoste. Care este secretul unei relații de succes. Trucul ce salveaza orice dragoste Multe relații se…

- Voucherele de vacanta sunt folosite intens in pandemie, romanii preferand vacantele in tara in detrimentul celor din Grecia si Bulgaria, potrivit unui site de rezervari care prezinta si cat plateste in medie un cuplu si cat o familie cu copii.

- „Prințesa muzicii populare” se poate declara acum o femeie implinita din toate punctele de vedere. Are o cariera de succes și o familie foarte frumoasa. Alaturi de soțul ei, Rareș Ciciovan, care ii este și impresar, au impreuna doi copii superbi, Edi in varsta de 2 ani și jumatate și Irina, care are…

- Preturile de pe litoralul romanesc au crescut in ultima perioada, mai ales in conditiile in care afacerile au fost grav afectate de pandemia de coronavirus. Scumpirea se resimte si in restaurantele din Mamaia. Doi tineri au luat masa in oras, intr-un restaraunt din Mamaia Nord, insa au ramas socati…

- Turoperatorul IRI Travel a realizat studiul „Turism la tine acasa” in care puteți descoperi cele mai bune oferte de pe litoralul romanesc, in luna iulie. Pentru a acoperi o gama cat mai larga de clienți s-au luat in calcul trei categorii de turiști: cuplu, familie cu un copil și familie cu doi copii.…

- Daca ți se pare ca relația voastra are de suferit din cauza rutinei sau a lipsei de comunicare, nu te gandi imediat la o separare sau la un divorț. E normal ca monotonia sa se instaleze dupa o perioada in orice cuplu, dar trebuie sa știi ca exista modalitați prin care sa pastrezi aprinsa flacara iubirii.Iți…

- Celebrul cantaret Aurelian Temisan s a nascut la data 3 iunie 1972 la Craiova. Artistul s a facut remarcat atat in muzica, cat si in teatru, unde a jucat alaturi de sotia sa, Monica Davidescu. Aurelian Temisan s a nascut la data 3 iunie 1972 la Craiova si este un solist roman de muzica usoara, personalitate…

- Dupa ce a obtinut ziua de 1 Iunie sa fie zi libera nationala, Itsy Bitsy conecteaza acum copiii si parintii de pretutindeni in cel mai mare festival online, care va tine 3 zile si 3 nopti, ca in povesti. 72 de ore non stop in online video si la radio, cu povesti, joaca, muzica, dans, teatru, magie,…