- Mirela Vaida a avut parte de o transformare uluitoare in Laura Stoica, iar interpretarea fantastica i-a ridicat in picioare pe jurații de la Te cunosc de undeva. Prezentatoarea TV de la Acces Direct a adus emoție in scena, iar asemanarea a fost izbitoare.

- Aurelian Temișan a deschis gala din aceasta seara de la Te cunosc de undeva cu o interpetare de excepție a celor mai cunoscuți compozitori romani. „Nemuritorii” vor fi prezenți pe scena de la Antena 1 in semifinala acestui sezon, iar concurenții se lupta pentru un loc in marea finala.

- Adriana Trandafir este in culmea fericirii! Indragita concurenta de la „Te cunosc de undeva” a implinit astazi frumoasa varsta de 65 de ani, prilej prin care și-a facut singura o urare prin care a dezvaluit mai multe lucruri emoționante legate de momentele prin care a trecut de-a lungul vieții. Iata…

- Cristina Vasiu a implinit astazi varsta de 29 de ani, iar vedeta a marturisit la Showbiz Report cum a surprins-o iubitul la ceas aniversat. Cei doi au avut motiv dublu de bucurie, asta deoarece in urma cu o zi au facut 4 luni de relație. Acum au planuri mari de viitor.

- Anna Lesko este o mamica mai atipica datorita felului in care alege sa se prezinte. De multe ori este greu de crezut ca are acasa un baiețel, dar știe sa alterneze rolul de mama cu cel de femeie fatala. Cand este o zi importanta in viața fiului ei, cum este cea in care implinește varsta de 7 ani, cantareața…

- Un nou travesti pentru Mirela Vaida la Te cunosc de undeva. De data aceasta vedeta a impresionat pe toata lumea, in transformarea lui Brian Johnson de la AC/DC! Pe ritmuri rock și o energie debordanta, concurenta show-ului i-a lasat cu gura cascata pe jurați.

- Aurelian Temișan este in industria muzicala de cateva decenii și pare ca nu existat o perioada in care sa nu fie in lumina reflectoarelor. Cu toate astea, juratul de la ”Te cunosc de undeva” a dovedit ca au fost timpuri in care era doar un copil, in casa parinților lui. Solistul a publicat o imagine…

- Aurelian Temișan este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi. Mereu vesel și cu zambetul pe buze, cantarețul da de ințeles de fiecare data ca are cea mai fericita viața. Din pacate, insa, juratul de la Te cunosc de undeva duce cu el o suferința ascunsa.