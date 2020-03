Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și George Burcea s-au reunit astazi pentru a putea fi alaturi de Clara Maria, cea de-a doua fetița a lor care a implinit un an in urma cu doar cateva zile. Acum are loc ruperea turtei, iar evenimentul se intampla chiar in casa nașilor: Aurelian Temișan și Monica Davidescu.

- A trecut exact un an de cand Andreea Balan a fost la un pas sa-și piarda viața pe masa de operație, in timpul nașterii prin cezariana, iar acum, iata, destinul o pune din nou la incercare. Andreea Balan sa afla la un pas de a-și pierde casnicia, soțul sau, George Burcea, parasind locuința conjugala.…

- Dupa ce sotul Andreei Balan a fost prins influenta drogurilor de catre politistii Serviciului Rutier, iata ca acum si Aurelian Temisan, nasul actorului, a avut o prima reactie in tot acest scandal care s-a iscat.

- Autoritatile au transmis faptul ca pe data de 21 februarie, politistii Serviciului Rutier au oprit in trafic un barbat, pe Bulevardul Eroilor din orasul Voluntari. Acesta a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv. Citeste si: George Burcea, sotul Andreei Balan, prins…

- Gurile rele si zvonurile continua sa sustina faptul ca Andreea Balan si actorul George Burcea s-au despartit. In momentul de fata, nimeni nu stie nimic exact despre ceea ce se intampla intre cei doi. Ce ne-a sarit ochi a fost mesajul pe care nasul celor doi, Aurelian Temisan, l-a postat pe retelele…

- Andreea Balan și George Burcea formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar acum sunt alaturi de fiicele lor in Mauritius și au parte de vacanța pe care și-au dorit-o de mult. Daca au intampinat și cateva probleme departe de țara, astazi familia Andreei Balan are un motiv de bucurie,…

- George Burcea a scris cu sinceritate despre faptul ca a copilarit „intr-un mediu in care violența domestica era la ordinea zilei" și ca „abuzurile psihice și fizice faceau parte din rutina". Fanii au reacționat imediat și l-au incurajat, iar unii dintre ei chiar și-au spus prorpia poveste.