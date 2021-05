Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Zilele libere de care s-au bucurat romanii de Pasti au fost un prilej pentru Aurelian Temisan si Monica Davidescu sa petreasca impreuna cu fiica lor un sejur la Baile Herculane! Mai presus de impresiile celor doua vedete, este imposibil sa nu constati bunul simt cu care au depasit si…

- A inceput gala ”Piese de top” a emisiunii „Te cunosc de undeva”, iar surprizele nu au intarziat sa apara. Inca din primele minute ale show-ului de transformari, pe scena de la Antena 1 a urcat nimeni alta decat Loredana Groza, invitatul special al serii. Insa, artista nu a fost singura, ci a facut un…

- Radu Ștefan Banica este acum concurent la „Te cunosc de undeva”, emisiunea de la Antena 1. Acolo se transforma in artiști consacrați și impresioneaza cu talentul lui. Recent a dezvaluit ca și-ar dori la participe și la o alta emisiune, din același trust. La 18 ani, Radu Ștefan Banica a fost admis la…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au caștigat cea de-a șaptea gala Te cunosc de undeva a sezonului 16 de la Antena 1. Cei doi s-au transformat in legendara trupa disco Ottawan, iar in urma punctelor obținute au ieșit invingatori in ediția de astazi.

- Un nou travesti pentru Mirela Vaida la Te cunosc de undeva. De data aceasta vedeta a impresionat pe toata lumea, in transformarea lui Brian Johnson de la AC/DC! Pe ritmuri rock și o energie debordanta, concurenta show-ului i-a lasat cu gura cascata pe jurați.

- Aurelian Temișan este in industria muzicala de cateva decenii și pare ca nu existat o perioada in care sa nu fie in lumina reflectoarelor. Cu toate astea, juratul de la ”Te cunosc de undeva” a dovedit ca au fost timpuri in care era doar un copil, in casa parinților lui. Solistul a publicat o imagine…

- Aurelian Temișan este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi. Mereu vesel și cu zambetul pe buze, cantarețul da de ințeles de fiecare data ca are cea mai fericita viața. Din pacate, insa, juratul de la Te cunosc de undeva duce cu el o suferința ascunsa.

- Cu toții il știm pe carismaticul jurat de la Te cunosc de undeva, Aurelian Temișan, insa puțini o cunosc pe soția lui. Artistul și Monica Davidescu sunt casatoriți de 25 de ani și traiesc cea mai frumoasa poveste de dragoste.