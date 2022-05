Stiri pe aceeasi tema

Un brasovean de 44 de ani a fost retinut de Politie dupa ce, duminica dimineata, aflat sub influenta alcoolului, a provocat distrugeri unui numar de 56 de masini parcate pe mai multe strazi din municipiul Brasov, informeaza Agerpres.

Un barbat in varsta de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de migranti, el fiind prins cand transporta 12 barbati din Egipt si Siria, care intrasera ilegal in tara din Bulgaria si care doreau sa ajunga in acelasi mod in vestul Europei, conform news.ro.

Patru medici stomatologi din Galați și Arad au fost trimiși in judecata de DNA intr-un dosar de trafic de influența, luare și dare de mita.

Un adolescent in varsta de 17 ani a murit dupa ce a fost proiectat in afara masinii in care se afla in urma unui accident care s-a produs pe DJ 141A, intre localitatile Buia si Mihaileni, potrivit news.ro.

"Ziua Politiei Romane este aniversata la 25 martie, in aceeași zi cu sarbatoarea crestina a Bunei Vestiri, al carei simbol se afla pe primul steag al Marii Agii, preluat ulterior si pe actualul drapel al Politiei Romane.

ICCJ l-a condamnat, joi, pe fostul ministru de finanțe Sebastian Vladescu la inchisoare cu executare pe o perioada de 8 ani și 6 luni. Decizia nu este definitiva.

Un tribunal corectional din Franta a condamnat-o miercuri la patru ani de inchisoare, din care un an si jumatate cu executare, pe mama unuia dintre teroristii jihadisti care au ucis 130 de oameni la Paris si in suburbia Saint-Denis a capitalei franceze, in 13 noiembrie 2015, informeaza AFP.