- Al treilea turneu de Mare Șlem al anului debuteaza luni, iar in prima zi vor evolua patru dintre cele șase romance prezente pe tabloul principal. Irina Begu (33 de ani), Sorana Cirstea (34 de ani), Anca Todoni (19 ani) și Jaqueline Cristian (26 de ani) sunt „tricolorele” care iși vor disputa meciurile…

- Nou-promovata in Superliga, Unirea Slobozia a batut palma pentru un nou transfer: fundașul dreapta mexican Paolo Medina (24 de ani) de la Hermannstadt. Dupa mijlocașul Marius Antoche, Unirea Slobozia a mai bifat o achiziție cu meciuri in Superliga. Și tot de la Hermannstadt. ...

- Echipa de handbal masculin de la Potaissa Turda va reveni in cupele europene dupa o absența de un singur sezon. Potaissa Turda avea nevoie ca CSM București sa nu joace finala Cupei Romaniei in acest sezon. Bucureștenii au pierdut in semifinala de astazi, in fața celor de la Dinamo București. Formația…

- Intr-un meci tensionat din cadrul etapei a opta a fazei play-out a Superligii de fotbal, Politehnica Iași a reușit sa invinga echipa FC Hermannstadt cu un scor strans de 1-0, obținand victoria chiar in deplasare. FC Hermannstadt – Poli Iași 0-1 Partida a fost una echilibrata, iar prima reprize s-a incheiat…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trica, a fost fericit pentru victoria obținuta sambata seara, pe teren propriu, 3-2 cu U Cluj. Acesta și-a felicitat elevii pentru modul cum au luptat, a mulțumit suporterilor pentru incurajari. Trica le-a atras atenția tuturor ca problema salvarii de la retrogradare…

- Intr-un duel tensionat din cadrul Superligii, Hermannstadt și Universitatea Cluj au terminat la egaalitate, cu scor 1-1, duminica, pe terenul echipei gazda. Meciul care a fost definit de un gol marcat in ultimul minut al partidei.