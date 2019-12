Aurelian Bădulescu: procurorii DIICOT cercetează dreapta și stânga politică după protestul din 10 august Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a spus, joi, la ieșirea din sediul DIICOT, ca procurorii i-au pus intrebari in legatura cu intervenția „politicului” in actul de decizie al structurilor de forța in cazul violențelor care au avut loc in 10 august 2018, conform Mediafax. „Azi procurorii au intrebat despre complicitați politice, despre intervenția politicului in actul The post Aurelian Badulescu: procurorii DIICOT cerceteaza dreapta și stanga politica dupa protestul din 10 august appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a spus, joi, la ieșirea din sediul DIICOT, ca procurorii i-au pus intrebari in legatura cu intervenția „politicului” in actul de decizie al structurilor de forța in cazul violențelor care au avut loc in 10 august 2018, conform Mediafax.Citește și: RUȘINOS…

- Prorectorul Universitații „Spiru Haret” și alte șase persoane au fost reținute de procurorii DIICOT. Procurorii DIICOT vorbesc despre o fraudare de proporții a examenelor in cadrul Universitații Spiru Haret și au audiat aproape 100 de persoane. „In urma audierilor, pentru șase persoane s-a dispus masura…

- Ministerul Justitiei a anuntat calendarul și procedura de selecție a procurorilor pentru conducerea DNA, a DIICOT și a Parchetului General. Cererile de inscriere la concurs pot fi depuse pana in 23 decembrie, iar procedura de selecție este programata sa se incheie in 22 ianuarie 2020, cand ar urma ca…

- Momente dramatice in Albania. Salvatorii romani trimiși in Albania pentru a ajuta autoritațile locale dupa cutremurul devastator, au scos de sub daramaturi doua persoane, un barbat și o femie, care au murit imbrațișați, potrivit Mediafax. Intervenția de recuperare a celor doua cadavre a durat mai bine…

- Legea care amana autorizarea platformelor de ridesharing pana in februarie 2020 a fost promulgata joi de președintele Klaus Iohannis, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Actul normativ proroga astfel prevederile unei ordonanțe de urgența, adoptata de Guvern, la finalul lunii iunie,…

- Descinderi in forța la Tarom! Atat inspectorii Corpului de Control al premierului Dancila, cat și procurorii DIICOT și DNA au mers astazi la sediul Tarom pentru a ridica mai multe documente, anunța Antena3. Prezența Corpului de Control al premierului Dancila și a procurorilor DNA au loc dupa ce Razvan…

- Secția de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii se pregatește sa puna un interimar la DIICOT, in urma demisiei lui Felix Banila, la cererea lui Klaus Iohannis și la insistențele ministrului revocat al justiției Ana Birchall. Procurorii din CSM fac un fel de brain storming pentru a gasi omul…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa luni searala Palatul Cotroceni. Șeful statului a criticat modul in care a fost condusa ancheta de la Caracal, drept urmare a cerut demisia imediata a procurorului șef al DIICOT, Felix Banila. Președintele Iohannis s-a referit și la evenimentele…