Liderul grupului PSD din Consiliul General, Aurelian Badulescu, dezaproba schimbarea Gabrielei Szabo de la conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucuresti si cere demiterea antrenorului Adrian Vasile si a membrilor Consiliului de administratie. Intr-o postare pe Facebook , Aurelian Badulescu cere si demisia primarului general, Nicusor Dan. „Nicusor ne spune ca s-a consultat cu unii si cu altii, fara a-i nominaliza in concret, decizia este una necalculata si care se va dovedi a fi extrem de neperformanta. In loc sa ii demita pe cei direct responsabili de declinul CSM Bucuresti, in frunte cu antrenorul…