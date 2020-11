Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceprimar al Capitalei, Aurelian Badulescu, anunța ca demisioneaza din funcția de președinte interimar al Organizației PSD Sector 3, dupa ce a postat pe Facebook o o imagine trucata cu șeful statului purtand mustața de Hitler: „Am acționat impulsiv și manat de furie”. „In mai puțin de un an…

- Fostul viceprimar PSD al Capitalei, Aurelian Badulescu, a postat vineri pe contul personal de Facebook o fotografie cu Klaus Iohannis, asemanat cu Hitler, insoțita de un mesaj in care lanseaza un atac dur la adresa președintelui și a Guvernului PNL, informeaza Hotnews. "Daca vreți o definiție, Iohannismul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile președintelui Klaus Iohannis, potrivit carora social-democrații sunt „vinovați moral” pentru tragedia de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. ”Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII!”, a…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…