- PSD caștiga alegerile la Poșaga in turul doi. In primul tur a fost la egalitate cu PNL. Aurelia Popa, noul primar al comunei Aurelia Popa, candidatul PSD pentru primaria Poșaga a caștigat alegerile in turul doi. Turul doi de alegeri pentru funcția de primar a avut loc dupa ce prima data cei doi candidați…

- Primarul Tiberiu Todea (PNL) a pierdut alegerile locale in fața candidatului PSD, Marius Trif. Astfel, PNL pierde una dintre cele mai importante primarii liberale din Apuseni, Albac. Victoria lui Marius Trif pune astfel punct unei perioade lungi in fruntea administrației locale a lui Tiberiu Todea,…

- Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana, invita cetatenii la evenimentul "Serbarea Campeneasca", ce va avea loc pe data de 25 mai 2024. Reamintim faptul ca acest eveniment a fost programat initial pentru data de 1 mai 2024, insa din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a fost amanat.Evenimentul…

- Primaria comunei Ceanu Mare a anunțat faptul ca utilajele agricole se pot omologa RAR in comuna. „Ca urmare a demersurilor efectuate de Primaria comunei Ceanu Mare reprezentanții RAR Cluj se vor deplasa in data de 19.04.2024 ora 09.00 in localitatea Boldut pentru omologarea utilajelor agricole. Aceasta…