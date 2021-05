Stiri pe aceeasi tema

- DOCUMENT| Cursuri cu prezența FIZICA pentru elevii din Ocna Mureș, Cenade și Unirea, in urma scaderii incidenței. Hotarare a CJSU Toți elevii de la Scoala Gimnaziala ,,Ion Agarbiceanu” Cenade, Scoala Gimnaziala ,,Avram Iancu” Unirea, Scoala Gimnaziala ,,Lucian Blaga” Ocna Mures, Liceul Tehnologic Ocna…

- Rapid a promovat matematic in Liga 1! Nicolae Cristescu, fostul patron al clubului giuleștean, a fost emoționat de performanța reușita de elevii lui Mihai Iosif. Rapid - FC U Craiova 1948 e liveTEXT AICI Nicolae Cristescu, mana dreapta a controversatului finanțator Adrian Zamfir la Rapid, in perioada…

- Csabi Iunasz Csaba are o poveste de viața emoționanta, care nu i-a lasat indiferenți pe cei trei Chefi. Concurentul in varsta de 49 de ani a fost extrem de emoționat in etapa preselecțiilor la Chefi la Cuțite - sezonul 9.

- Primarul orasului Negresti-Oas, Aurelia Fedorca, a semnat contractul de finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru „Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public in orașul Negrești-Oaș”. Contractul este in valoarea totala de 19.639.100,12…

- Este unul dintre cele mai frumoase momente pe care le poate trai un artist. Vladuța Lupau a dat lovitura in cariera. Totul s-a intamplat in ultimele 24 de ore. Marele anunț a fost facut chiar de ea.Vladuța Lupau a dat lovitura in carieraVladuța Lupau a luat cu asalt scena muzicala din Romania. Dupa…

- Ionuț Belei de la Chefi la cuțite a avut o apariție de-a dreptul surprinzatoare pe rețelele de socializare. Caștigatorul sezonului 8 al emisiunii difuzate pe Antena 1 a fost emoționat pana la lacrimi de cuvintele lui Catalin Scarlatescu. Iata ce l-a facut pe celebrul tanar sa planga, dar și ce mesaj…

- Prima intalnirea a Burlacului cu cele 25 de pretendente va avea loc maine, de la 20.30, la Antena 1, insa tot atunci Andi Constantin se va intalni și cu cea mai importanta femeie din viața sa de pana acum.

- Momente delicate pentru Mirela Vaida, in aceasta seara, la Acces Direct. Dupa ce a auzit povestea cutremuratoare a unui baiețel bolnav, frumoasa prezentatore a izbucnit in lacrimi. Mirela Vaida a vorbit și despre motivul pentru care s-a emoționat foarte tare.