- Infractiune de braconaj cinegetic, constatata de catre politistii Stațiunii Geoagiu, in urma unei actiuni ce a avut loc pe un drum judetean din apropiere de Geoagiu La data de 06 noiembrie 2022, in jurul orei 00:05, polițiștii din cadrul Politiei Stațiunii Geoagiu au oprit din trafic, pe…

- Toate femeile cu domiciliul in județul Hunedoara, cu varsta cuprinsa intre 50 – 69 de ani, sunt invitate sa participe la testarea mamografica, ce va debuta la inceputul lunii noiembrie. Doamnele care sunt interesatepot apela numele de telefon 0745.620.965, 0748.884.476, 0748.296.606 pentru…

- Doua mașini au fost implicate vineri seara intr-un accident pe un drum județean din localitatea Costești, județul Hunedoara. Cei doi șoferi, ambii bauți, au fost raniți și au fost transportați la spital. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au stabilit ca un barbat in varsta de 62 de ani din Oraștie,…

- Sezonul de toamna al concursului „Educație la Inalțime” a avut patru clase caștigatoare. Acestea au primit premii in carți in valoare de 2400 de lei. Premiile au fost asigurate de Editura Litera. Caștigatoare a fost Școala Gimnaziala din Zam care poate alege carți in valoare de 1000 de lei. „Prima…

- Retinuti preventiv de politistii Biroului de Investigatii Criminale Deva, sub aspectul comiterii infractiunii de santaj, ca urmare a unei actiuni de prindere in fragrant La data de 21 septembrie 2022, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat in varsta de 31 de ani…

- Aurel Vlaicu a murit pe data de 13 septembrie 1913 in Banesti, de langa Campina. Voise sa treaca in zbor muntii, sa ajunga la sarbatorile ASTRA de la Oraștie. Mai puțin cunoscuta este colaborarea lui Guglielmo Marconi cu Aurel Vlaicu. In anul 1913, compania engleza Marconi comanda lui Aurel Vlaicu…