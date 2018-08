Stiri pe aceeasi tema

- Prof. Doctor Aurelian Segarceanu, antrenor emerit de tenis, tatal fostului jucator Florin Segarceanu, actualul capitan-nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, a murit la varsta de 84 de ani, informeaza Federația Romana de Tenis.(CITEȘTE ȘI: MESAJUL JANDARMERIEI PENTRU PROTESTATARII GAZAȚI ȘI BATUȚI…

- Alexe Bardan, fost jucator si antrenor federal de tenis, fost component, dar si capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, precum si fost vicepresedinte al FRT, a decedat la varsta de 81 de ani, informeaza Federatia Romana de Tenis. Federatia Romana de Tenis transmite sincere condoleante…

- Cand vorbim despre sport, in general, noi, cei de pe margine, vedem doar rezultatele, ori esecurile, si reactionam in consecinta. Cand vorbim despre tenis, in functie de anii pe care i-am adunat in buletin, ne vin din memorie nume precum Ion Tiriac, Ilie Nastase, Virginia Ruzici, Florin Segarceanu,…