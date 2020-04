Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale vor fi mai mici in acest an cu circa 30% fata de 2019, din cauza restrictiilor impuse de criza generata de noul coronavirus, iar preturile vor fi similare cu cele de anul trecut, desi costurile de productie s-au majorat in 2020, sustine presedintele…

- CFR Calatori va suplimenta trenurile de lung parcus cu vagoane de dormit si cuseta, pentru a veni in sprijinul calatorilor care se deplaseaza spre casa in perioada Sarbatorilor Pascale, scrie Agerpres.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 19.468 de morti in Italia, cu 619 decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum depaseste 152.000, transmite Mediafax.Serviciul italian de Protectie Civila a anuntat sambata seara ca bilantul epidemic…

- Secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu, a prezentat masurile care se vor lua in perioada Sarbatorilor Pascale, dar și ce acțiuni au facut structurile MAI, in ultimele 24 de ore."Activitațile structurilor Ministerului Afacerilor Interne au continuat, in toata aceasta perioada, avand ca…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale anunta ca, in primele trei luni ale anului 2020, s-au inregistrat 2.539.700 de apeluri la 112, cu 13% mai putine fata de aceeasi perioada a anului trecut. "Cetatenii au apelat mai responsabil numarul 112 in 2020, apelurile non-urgente fiind in scadere,…

- Compania de automobile BMW se așteapta la o noua scadere a vanzarilor la nivel global, ca urmare a pandemiei de COVID-19. Anunțul a fost facut de un reprezentat al companiei, dupa ce BMW a raportat o scadere de 20.6% a vanzarilor in primul trimestru al anului. „Pana in februarie, impactul pandemiei…

- "Nunta de vis" atat de ravnita trebuie sa mai aștepte, daca ați planificat-o deja. Firme din toata lumea care organizeaza astfel de evenimente le garanteaza acum cuplurilor ca pot amana ceremonia pana cand va fi bine, pentru noi toți.

- Vasile Popa, fostul prim-procuror al Parchetului Tribunalului Bihor, a fost condamnat, miercuri, de instanța suprema la 6 ani de inchisoare cu executare pentru șantaj, abuz in serviciu și favorizarea faptuitorului. Decizia este definitiva, transmite Hotnews.In perioada 2013 - 2014, Popa a constrans…