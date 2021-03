Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia prin care trece Aurel Padureanu, sotul regretatei Cornelia Catanga, a sensibilizat multa lume. Elena Merisoreanu, Monica Tatoiu si Gigi Becali sunt primii care au reactionat public si care au declarat ca ajuta sau sustin financiar cu tot ce trebuie legat de inmormantare.

- Paparazzii Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la inmormantarea Corneliei Catanga! Trupul neinsuflețit al regretatei artiste a fost luat cu mașina mortuara de la Spitalul Universitar din Capitala și dus la cimitirul Ghencea. La fața locului au ajuns și Aurel Padureanu și fiul.

- Aurel Padureanu, soțul Corneliei Catanga, susține ca aceasta nu a murit de COVID. Artista s-a tratat acasa cu Ivermectina.Cei din familia artistei Cornelia Catanga (63 de ani) nu cred in COVID. Cantareața a preferat sa se trateze acasa, deși avea simptome specifice virusului. Cornelia Catanga a…

- Moartea fulgeratoare a Corneliei Catanga a cazut ca un trasnet peste lumea muzicala din Romania. Cantareața a murit vineri dimineața, rapusa de COVID, in urma unui stop cardio-respirator. Printre cei care au luat legatura in ultimele doua saptamani cu solista se numara și Elena Merișoreanu, de ziua…

- Dupa moartea tragica a Corneliei Catanga, o alta veste teribila a fost facuta publica de Elena Merișoreanu. Artista, buna prietena cu Cornelia Catanga, a dezvaluit ca și soțul acesteia, Aurel Padureanu, ar avea Covid-19.

- Florentina Timoce, tanara de 21 de ani care a fost batuta cu bestialitate in plina strada de catre soțul sau, cu care este in divorț, traiește o adevarata teroare. Mai mult, tanara spune ca polițiștii din comuna Telciu știu despre amenințarile și teroarea in care traiește aceasta și i-au spus de nenumarate…

- Un barbat din municipiul Timișoara a anunțat, intr-un grup de Facebook, ca i-a pregatit mai multe unelte șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in cazul in care acesta din urma „nu-și va da demisia de buna voie”. Barbatul a aratat in inregistrare un topor, o ranga și o lopata.…

- Incidentul s-a petrecut saptamana trecuta, potrivit Realitatea Plus.Vanzatoare de ghiocei alergata pe strada de poliție pentru a o incatușa și amenda cu 500 de lei. Poliția susține ca „apela la mila publicului”. Clipul cu stradania agenților de poliție de a-i pune cațușele tinerei care vindea ghiocei…