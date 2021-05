Stiri pe aceeasi tema

- Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi Sfantu Gheorghe, a dezvaluit cum au fost mobilizați jucatorii lui Sepsi inaintea victoriei din „Gruia”, care a fost intaiul succes al covasnenilor impotriva lui CFR Cluj. In ultimele saptamani, oamenii de fotbal din Romania au suspectat o posibila legatura…

- Aurel Padureanu sufera enorm dupa ce Cornelia Catanga a murit. Solista a fost internata in spital dupa ce a luat covid-19 și a decedat in urma cu o luna. Ce a facut Aurel Padureanu in fiecare zi de la moartea soției sale Acum, soțul cantareței iși striga durerea și frustrarea fața de cei care nu […]…

- Aurel Padureanu iși plange durerea, dar și dezamagirea, dupa ce a fost refuzat de milionarul Gigi Becali. Soțul regretatei Cornelia Catanga a cerut un adapost pentru el și fiul sau, asta dupa ce proprietarul imobilului in care locuiesc in prezent a vandut casa și așteapta eliberarea acesteia. Raspunsul…

- Aurel Padureanu, soțul cantareței de muzica lautareasca Cornelia Catanga, e in stare de șoc dupa ce a aflat ca cea care i-a fost soție a murit! Barbatul nu vrea sa accepte ca partenera sa a murit din cauza coronavirusului și iși dorește sa o inmomanteze creștinește!

- Soțul Corneliei Catanga, Aurel Padureanu, este devastat de moartea soției lui. In plus, situația economica a familei este una extrem de dificila, chiar in aceasta perioada. Aurel Padureanu a primit o noua lovitura dupa moartea Corneliei Catanga Amintim ca Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de…

- Cornelia Catanga s-a stins din viața, in aceasta dimineața, la varsta de 63 de ani. Soția lui Aurel Padureanu era infectata cu Covid-19, iar medicii au precizat ca a murit in urma unui stop cardio-respirator. Iata ce alte probleme de sanatate mai avea regretata artista.

- Interpreta de muzica populara, Saveta Bogdan, deplange moartea fulgeratoare a artistei de muzica lautareasca, Cornelia Catanga, pe care a descris-o ca fiind o ”colega extraordinara” de scena. Saveta Bogdan plange moartea Corneliei Catanga Amintim ca azi, in jurul orei 6:00, s-a aflat vestea conform…

- Cornelia Catanga a plecat cu o mare durere in suflet. Marea doamna a muzicii lautarești a murit inainte ca fiul ei sa se casatoreasca. Soția lui Aurel Padureanu iși dorea enorm de mult ca Alexandru sa-și gaseasca o partenera care sa-l iubeasca așa cum merita. Din pacate, dorințele de a-l vedea pe fiul…