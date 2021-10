Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a facut dezvaluiri in lacrimi despre pierderea mamei sale. Vedeta a dat un interviu pentru Antena Stars, unde a facut mai multe marturisiri despre parcursul vieții sale și despre relația pe care o are in prezent cu fiica sa.

- Zi de sarbatoare pentru Liviu Varciu, asta pentru ca fiica lui cea mica, Anastasia, a implinit astazi, 25 septembrie, varsta de patru ani. Ei bine, și cum o zi atat de importanta nu putea fi trecuta cu vederea de prezentatorul TV de la Antena 1, dar nici de frumoasa lui partenera de viața, Anda Calin,…

- Ieri, 24 septembrie, a fost mare petrecere in familia lui Adrian Minune pentru ca artistul a implinit varsta de 47 de ani. Astfel, soția lui, Cati Simionescu, nu putea trece cu vederea peste o zi atat de importanta, așa ca i-a facut o surpriza mare partenerului sau de viața, achiziționandu-i un cadou…

- Aurel Padureanu a facut anunțul momentului! Soțul Corneliei Catanga se pregatește de nunta la nici 6 luni de a moartea regretatei artiste. Fiul lui și al indragitei interprete, Alexandru Padureanu, se va casatori peste cateva saptamani cu iubita lui din Statele Unite.

- Maestrul Nicolae Botgros a vorbit pentru prima data despre moartea soției sale, regretata Lidia Botgros, la o saptamina de la moartea acesteia. Solista Orchestrei Naționale „Lautarii” a avut cancer la colon in stadie avansata, iar in ultimele saptamini de viața a trecut prin trei operații. Artistul…

- Barack Obama, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, implineste 60 de ani pe data de 4 august. Acesta va organiza o petrecere cu peste 400 de invitati, desi numarul de persoane care s-au infectat cu varianta Delta a coronavirusului este in continua crestere.

- Au trecut patru luni de cand Cornelia Catanga a murit, iar Aurel Padureanu a ramas singur, fara dragostea vieții sale, femeia alaturi de care și-a petrecut jumatate din viața. Lautarul trece prin momente cumplite de cand regina muzicii lautarești din Romania s-a prapadit, ducand o existența plina de…

- Aurel Padureanu trece prin clipe cumplite de cand iubita sa soție, Cornelia Catanga, s-a stins din viața. Vaduvul artistei duce un trai destul de greu, astfel ca a marturisit cu durere in suflet ca face sacrificii pentru a nu-și pierde cumpatul, insa cu toate acestea, se simte copleșit de faptul ca…