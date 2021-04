Aurel Pădureanu, gest neașteptat la o lună de la moartea Corneliei Catanga. Ce i-a transmis lui Gigi Becali La o luna de la moartea Corneliei Catanga, Aurel Padureanu se pregatește de Sarbatorile Pascale alaturi de copii. Acum, in Postul Paștelui, el a ținut sa faca un gest neașteptat – i-a cerut scuze, in mod public, lui Gigi Becali. Dupa moartea Corneliei Catanga, Aurel Padureanu, fostul soț al cantareței, a declarat inițial ca nu are bani de inmormantare. Ulterior a revenit asupra afirmației, dar s-a plans de mai multe ori ca nu are unde sa stea, cerandu-i ajutor, prin intermediul presei, lui Gigi Becali. La vremea respectiva, patronul FCSB ar fi spus ca ii poate oferi un loc intr-un camin de batrani,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

