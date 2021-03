Aurel Pădureanu, declarație surprinzătoare după decesul Corneliei Catangă Artista Cornelia Catanga a murit la varsta de 63 de ani. Anunțul decesului a fost facut de jurnalista Mara Banica, pe pagina sa de Facebook. Conform jurnalistei, Cornelia Catanga, care era internata la Spitalul Universitar din Capitala, a facut un stop cardio-respirator. Aurel Padureanu, declarație surprinzatoare dupa decesul Corneliei Catanga Deși in presa s-a vehiculat ca artista ar fi avut COVID-19, Aurel Padureanu a negat aceasta informație. „Azi-noapte a ajuns la spital, a facut stop cardio-respirator! Nu este COVID-19. Au bagat-o aștia la COVID-19, ca așa vor ei! Vor ei… ne-au nenorocit!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

