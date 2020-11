Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Padean (Susan), o tanara din Alba Iulia, care a reprezentat Romania la concursul internațional de micropigmentare WULOP, a caștigat locul I la finala de la Istanbul. Este o noua performanța atat pentru ea, cat și pentru profesioniștii din domeniu la nivel local. Andreea, trainer in cadrul Academiei…

- Andreea Susan, o tanara din Alba Iulia, a reușit sa obțina locul I la categoria microblading in cadrul concursului internațional de micropigmentare WULOP. Aceasta va reprezenta Romania la finala concursului, ce va avea loc intre 5 și 9 noiembrie, in Istanbul. In perioada 16 – 19 octombrie, la București…

- Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa anuleze concursul actual de promovare la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), potrivit unui comunicat de presa postat, duminica, pe site-ul asociatiei. Conform sursei citate, Asociatia Forumul Judecatorilor…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a participat, duminica, la lansarea oficiala a Concursului international de sculptura pentru realizarea statuii Regelui Mihai care urmeaza sa fie amplasata, anul viitor, la Sinaia, relateaza Agerpres."Ceremonia, organizata in ziua in care se…

- Cu ocazia zilei de naștere a Regelui Mihai I, duminica, 25 octombrie 2020, vor fi depuse flori la bustul suveranului din Piațeta Regelui (șoseaua Kiseleff). Cu aceeași ocazie, tot in Piațeta Regelui, la ora 11.00, a fost lansat in mod oficial concursul internațional de sculptura pentru realizarea statuii…

- In luna octombrie, filarmoniștii turdeni ne dau intalnire artistica la SALONUL DE TOAMNA, in spațiul Galeriei de Arta "Valer Suciu". Artistii expozanti sunt: Flaviu Bugnariu, Eleanora Chisalița,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Publicul din Bistrița a avut parte de o seara plina de emoții, zilele trecute, in curtea Muzeului Județean. Pe scena amenajata aici s-a derulat o fascinanta calatorie muzicala in universul operei romanești. Melomanii au avut ocazia s-o asculte și pe bistrițeanca Alexandra Coșbuc, absolventa a Liceului…