- La un an de la debutul lui oficial in lumea muzicala, Johny Romano intenționeaza sa dea lovitura cu o noua colaborare muzicala. De data aceasta lanseaza “Bahtalia”, o piesa la care a colaborat cu Ștefan Mihalache alias Connect R, cel care l-a și descoperit. La un an de cand a lansat “Na Janau” și a…

- Direct de pe scena de la “Vocea Romaniei” solista Aura B. vine cu o surpriza muzicala de exceptie impreuna cu nimeni altul decat interpretul Mike Diamondz, dupa o absenta de 2 luni de zile datorata unor interventii chirurgicale. Aceasta colaborare intre cei doi artisti de exceptie a inceput in urma…

- Anda Adam, in varsta de 42 de ani, a facut un anunț important pentru cei care ii iubesc muzica. Recent, artista a lansat piesa “Yo no se”, o colaborare cu turcul Deniz Cem, iar acum a luat o decizie importanta. Nu e pentru prima oara cand Anda Adam ajunge pe radiourile din Turcia, ea cochetand de mai…

- Jucatoarea canadiana a venit in premiera in țara noastra, pentru a participa la Transylvania Open. Chiar daca a fost eliminata din turul 1, simpatica tenismena s-a simțit excelent in Romania.

- Ziua Europeana a Limbilor este celebrata in fiecare an la 26 septembrie, incepand cu anul 2001, proiect implementat la inițiativa Consiliului Europei. Obiectivele generale ale Zilei Europene a Limbilor includ constientizarea publicului asupra importantei invațarii limbilor straine si diversificarea…

- De 7 ani, un cuplu de cehi, respectiv mijlocașul de la FC Voluntari, Lucas Droppa, și soția lui, locuiesc in Romania. Zilele trecute, cei doi și-au dus fetița la o școala de stat, la clasa pregatitoare in limba romana. De indata ce a ajuns in clasa, Emilly și-a surprins inca o data parinții.