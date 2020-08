Aura B si Alex Mica lanseaza videoclipul “En tu mirada”

Stiri pe aceeasi tema

- Annjo si Tamiga & 2Bad au realizat prima colaborare impreuna la melodia “Bring the fire”. Este o piesa sensibila cu un aer fresh care vorbeste despre speranta in dragoste, iar videoclipul are note din stilul urban si este filmat in Bucuresti. Acestea fiind spuse, va invit cu mare drag sa urmarim impreuna…

- La scurta vreme dupa ziua sa de naștere, The Motans iși bucura fanii cu un cadou muzical, o piesa care se numește “Spirit Ateist” compusa de artist și produsa de Viky Red. Piesa este un manifest despre viața traita pe fast-forward, cu visuri amanate, cu regrete pentru lucruri nefacute la timpul potrivit,…

- Liviu Teodorescu a inceput de curand seria a treia din LiTE Moments cu piesa „Multumesc”, iar acum, la doua saptamani distanta, lanseaza a doua piesa din cadrul proiectului – „Lacrimile”. LiTE Moments a ajuns la al treilea volum, in al treilea an consecutiv, pentru care Liviu Teodorescu pregateste in…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…

- Artistul a lansat o noua piesa, intitulata ,, Prea cald “, ce se anunta a fi hitul verii! In videoclipul piesei sunt prezenti o mare parte dintre colegii si prietenii lui Tavi de la emisiunea ,,Te cunosc de undeva” si nu numai: Ada, Ami, Eduard Sanda, Marcel Pavel, Monica Anghel, Jojo, Cosmin Selesi.…

- Guess Who lanseaza videoclipul „De Acasa” și ne demonstreaza prin puterea propriului exemplu ca orice perioada dificila poate fi transformata intr-o oportunitate de a (ne) cunoaște, de a invața, de a ajuta și vindeca prin creație. Piesa „De Acasa” a fost scrisa in perioada starii de urgența, dupa cum…

- Un nou proiect muzical dance electronic se lanseaza astazi – Bastard!, iar single-ul de debut se numește ”F..k That”.Piesa a fost produsa de Bastard!, iar muzica și versurile ii aparțin lui Minelli. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de SAN.

- Melting Dice a lansat azi videoclipul piesei „Scunsa”, al patrulea single de pe al doilea material de studio al trupei, un EP de șase piese intitulat „doi a șasea” Piesa vorbește despre nevoia de apropiere, despre disponibilitatea de a fi alaturi de alții și despre frana pe care ne-o punem singuri uneori…