- La Casa Colonica, o bijuterie arhitecturala italiana din Portici, ținutul Napoli, a gazduit, recent, unul dintre cele mai celebre și de suflet evenimente din Italia: cina de gala pentru susținerea Fundației Andrea Bocelli. AUR’A a fost degustata de invitații speciali ai tenorului, un veritabil filantrop…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, in orașul Hațeg (jud. Hunedoara), 30 de locuințe de serviciu. Locuințele, respectiv 13 garsoniere și 17 apartamente cu 2 camere, au fost construite…

- Atunci cand suntem mici, „viața de om mare” pare a fi la o distanța cel puțin egala cu cea pe care o parcurge o stea cazatoare pe cer și, totodata, simțim ca avem la dispoziție un numar infinit de alegeri in ceea ce privește cariera. Spre exemplu, odobeșteanul Claudiu Alexandru Bulhac visa sa devina…

- Aproximativ 300.000 de persoane sunt asteptate sa participe la festivalul UNTOLD, cumulat in cele patru zile de desfasurare. Untold 2021 debuteaza azi și se va incheia luni dimineața. Organizatorii au anuntat ca in fiecare zi sunt asteptate cate 70.000-75.000 de persoane din peste 100 de tari. „Participa…

- Credința ca valorile occidentale ar trebui aplicate universal este lucrul care a dus la dezastrul umilitor din Afganistan - scrie The Telegraph, citat de Rador.Articol de Sir Christopher Meyer (fost ambasador britanic în SUA și Germania)Discursul de marți seara al președintelui Biden catre…

- In sala de conferințe de la Arena Sepsi din municipiul Sf. Gheorghe, președintele Federației Romane de Baschet a avut o prima intalnire de lucru cu reprezentanții cluburilor cu echipe inscrise in Liga Naționala de Baschet Feminin, ediția 2021-2022.A fost o prima intalnire constructiva, in care a fost…

- Problema optantilor unguri este o preocupare constanta a avocatului muresean prof. univ. dr. Ioan Sabau Pop. La editia din acest an a Sesiunii internationale de comunicari stiintifice „Credinta strabuna, Cultura, Civilizatie si Istorie”, ce s-a desfasurat in municipiul Toplita, in cadrul Zilelor „Miron…

- Salvamont Vrancea a organizat luni o intalnire de lucru cu colegii din județele Bacau și Covasna, la intrarea in Rezervația Cheile Tișiței. Tema abordata a fost salvarea persoanelor izolate in urma unei viituri, in scopul perfecționarii și insușirii tehnicilor de salvare specifice, utilizate in acțiuni…