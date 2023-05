Stiri pe aceeasi tema

- PERICOL pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureatul 2023: Greva profesorilor din Romania ar putea sa le BLOCHEZE PERICOL pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureatul 2023: Greva profesorilor din Romania ar putea sa le BLOCHEZE Sindicalistii atrag atentia ca miscarile de strada vor continua si saptamana…

- In contextul grevei generale in randul angajaților din Educație, Sindicatul Liber al Invațamantului Preuniversitar Clujean organizeaza un miting de protest pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, in fața Instituției Prefectului.Aceasta este prima greva generala dupa 18 ani și prima la final de an scolar, iar…

- Peste 2.000 de persoane, membri ai Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi, cea mai mare organizatie sindicala din Educatie din judet, participa, miercuri, un un miting in fata Prefecturii Iasi.Manifestantii s-au adunat incepand cu ora 11.00, iar protestul este programat pana…

- NEGOCIERILE CONTINUA… Astazi este a treia zi de greva in școlile din țara. Sindicaliștii din invațamant au purtat ieri discuții cu reprezentanții Guvernului, insa nu au ajuns la niciun consens. In acest context, profesorii au anunțat ca joi, 25 mai, vor organiza un miting de amploare in București. “Greva…

- Evaluarea Nationala pentru clasa VI-a a fost amanata din cauza grevei profesorilor. Potrivit Ministerului Educației, a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului de administrare a Evaluarilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a…

- Profesorii joaca la baioneta in scandalul grevei declanșate pentru creșterea salariala. Cadrele didactice au decis sa nu incheie mediile eleviilor pentru anul școlar in curs, dupa ce premierul Ciuca nu le-ar fi invitat la discuții.„Nu avem niciun element care sa ne determine sa credem ca greva poate…

- Dupa sindicaliștii din Educație și cei din Consiliul National al Federatiei Sanitas au decis declansarea unor miscari de protest: incep maine cu pichetarea Ministerului Sanatatii, iar, pe 8 iunie, este anunțata o greva de doua ore pe zi.

- Banii pentru achiziționare de materialele didactice, pentru profesori, și posibilitatea ca cei care se titularizeaza in mediul rural sa beneficieze de o indemnizație de instalare in cuantum de 3 salarii minime brute pe țara garantate in plata au fost eliminate din proiectul Legii invațamantului preuniversitar.…