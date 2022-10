Stiri pe aceeasi tema

- Surse oficiale din Parchetul General au confirmat azi ca, in cazul decesului soldatului american de la baza Mihail Kogalniceanu, ancheta va fi realizata de procurorii SUA. „Inștiințarea din partea americana a venit catre biroul procurorului militar din Constanța. Acesta a fost anunțat ca dosarul morții…

- Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni cursurile noului an scolar 2022-2023 in peste 17.800 de unitati de invatamant. Parintii au acces in unitatile de invatamant la festivitatile de incepere a cursurilor noului an scolar, a precizat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Anul scolar 2022…

- Școala va incepe pe data de 5 septembrie, iar pregatirile sunt la foc intens pentru copiii care se vor inrola cu dorința de invațatura și de inceperea unui nou an școlar. Ei bine, parinții din Iași sunt nevoiți sa scoata din buzunar sume considerabile pentru imbracamintea celor mici. Parinții sunt nevoiți…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 19 august, pentru edupedu.ro, ca nu este adeptul revenirii la uniforme in școli. „Am vorbit doar de insemnele școlii”, a precizat demnitarul, cu trimitere la declarațiile facute la Antena 3 pe 12 august. „Am vorbit doar de insemnele școlii pe care…

- Ministrul Educației spune ca este adeptul revenirii la uniforme in școli. Sorin Cimpeanu a declarat, pentru Antena 3, ca vestimentația ar trebui sa fie diferita la fiecare unitate de invațamant. ”Sunt peste 17.000 de școli in Romania, condițiile difera foarte mult de la o școala la alta. M-aș bucura…

- Ministrul Educației spune ca s-ar ”bucura” ca sistemul de uniforme obligatorii sa fie impus in școlile romane, insa subliniaza ca vestimentația ar trebui sa difere de la o unitate de invațamant la alta. ”Sunt peste 17.000 de școli in Romania, condițiile difera foarte mult de la o școala la alta. M-aș…

- Nava scoala "Mircea" acosteaza sambata, 30 iulie, ora 11.00, in portul militar Constanta, dupa ce a executat un mars de instructie cu o durata de 54 de zile. La bordul velierului, au efectuat stagiul de practica 92 de studenti militari din anul al II lea de la Academia Navala "Mircea cel Batran", precum…

- Lotul de matematica al Romaniei, care a obținut primul loc in Europa și locul 5 la nivel mondial la olimpiada internaționala de la Oslo, s-a intors duminica in țara, fiind intampinați de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Doi dintre cei șase medaliați au povestit duminica seara, la Digi24, emoțiile…